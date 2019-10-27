2019-10-27T12:44:31+03:00
Общество

В 9-лет девочка весила всего 7 килограммов: в Татарстане доведшую ребенка-инвалида до дистрофии многодетную мать хотят лишить родительских прав

По словам женщины, она просто не в состоянии прокормить семью
Олег ЛУГОВОЙ
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Данный вопрос уже рассматривается в суде.Данный вопрос уже рассматривается в суде.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура и Исполком татарстанского Зеленодольска подали в суд заявление о лишении родительских прав четы Карабаевых. Дело в том, что они официально нигде не трудоустроены и не могут содержать своих детей.

Отметим, что все это стало следствием того случая, когда из этой семьи в Казанский хоспис медики срочно доставили 9-летнюю девочку-инвалида Полину, которая весила всего 7 килограммов.

О том, что ребенок находится на грани голодной смерти врачи, узнали случайно. Об этом проговорилась ее мать Марина, когда беременная пришла на прием к акушеру. Вместе с женщиной были трое ее младших детей, она сказала, что дома одна осталась старшая дочь – инвалид с диагнозом ДЦП.

В итоге из семьи Карабаевых забрали не только Полину, но и двух мальчиков в возрасте 6 и 4 лет, а также их двухлетнюю сестренку. Как призналась их мать, она просто не может прокормить многодетную семью.

Сейчас вопрос о лишении Карабаевых родительских прав рассматривает суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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