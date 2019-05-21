В казанский хоспис из многодетной семьи с сильным истощением попала девятилетняя девочка-инвалид

Девятилетняя Полина попала в казанский детский хоспис по направлению от врачей Зеленодольской ЦРБ. Малышку с несколькими диагнозами, среди которых есть ДЦП, спасали от голодной смерти - девочка поступила в хоспис с дистрофией. В свои девять лет ребенок весил всего семь килограммов.

Полина - старшая дочь семьи Карабаевых. Мама Марина недавно родила пятого малыша. На учет в женскую консультацию женщина встала на 33 неделе беременности. Как сама Марина рассказала корреспондентам НТВ, семья переехала из Казани в Зеленодольск, и женщина опоздала делать аборт. Врачей удивило, что на прием к акушеру Карабаева пришла вместе с тремя малолетними детьми.

- Мама призналась, что старшая дочь осталась дома, - вспоминала в разговоре с журналистами зам главврача Зеленодольской ЦРБ Елена Тверскова. - Семью навестили участковые врачи и забили тревогу: условия жизни, пребывания, этих детей были не самыми хорошими. Было решено госпитализировать Полину в стационар.

К этому моменту у девочки развилась тяжелая форма дистрофии. Через некоторое время пришло время для родов Марины, и она написала заявление о принятии детей в социальные приюты - в связи с трудностями социальной адаптации.

В итоге двое сыновей Карабаевых в возрасте шести и четырех лет отправлены в зеленодольский социальный приют «Гнездышко», двухлетняя дочка в казанский дом малютки, а Полину отправили в хоспис.

Многодетная мама родила пятого ребенка - сына, и намеревается забрать Полину из хосписа домой. Девочку навещает папа, который работает в Казани, и приезжает к семье по выходным. За время пребывания в хосписе девочка уже прибавила четыре килограмма.

Оказалось, что для Полины надо готовить отдельно - ее желудок воспринимает только жидкую или протертую пищу, а у родителей, похоже, нет времени организовывать спецменю. И это несмотря на то, что живут они все практически только на пособие ребенка-инвалида.

Историей девятилетней Полины Карабаевой заинтересовалась детский омбудсмен Татарстана Гузель Удачина. Только после того, как про истощенного ребенка написали СМИ, к спасению девочки кроме медиков подсоединились и органы соцзащиты. До этого, по словам Гузель Удачиной, такого взаимодействия не было. Оказалось, что в квартире, где проживает многодетная семья, нет даже мебели. До приезда в Зеленодольск чета Карабаевых нигде не работала.