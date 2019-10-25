2019-10-25T13:17:50+03:00
Общество

Власти Чебоксар необоснованно подняла цены на проезд в автобусе

Нарушения были выявлены антимонопольщиками Чувашии
Алина ГАБДУЛИНА
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Антомонопольщики уже готовят предписание администрации Чебоксар.Антомонопольщики уже готовят предписание администрации Чебоксар.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Антимонопольная служба Чувашии завершила проверку в связи с повышением стоимости проезда в автобусах Чебоксар на 2 рубля. С 1 сентября текущего года горожане начали платить 25 рублей по наличному расчету и 21 рубль по безналичному. По мнению антимонопольщиков, администрация города подняла цену за проезд необоснованно.

Изменение стоимости произошло по жалобе перевозчика. Он сначала выиграл аукцион и согласился по тендеру заплатить администрации города 5 миллионов рублей, а после заявил, что ему невыгодно работать.

Антомонопольщики уже готовят предписание администрации Чебоксар.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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