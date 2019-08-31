2019-08-31T11:58:22+03:00
Общество

С 1 сентября в Чебоксарах подорожает проезд на пассажирском транспорте

Стоимость повысится на два рубля
Наиля ГАЛИМОВА
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В автобусах при оплате картой безналичной оплаты стоимость изменится с 19 до 21 рубля.В автобусах при оплате картой безналичной оплаты стоимость изменится с 19 до 21 рубля.Фото: Алина НИЗАМОВА
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С 1 сентября в Чебоксарах начинают действовать новые тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте, сообщили в пресс-службе мэрии Чебоксар.

Так, стоимость проезда при перевозке пассажиров и багажа в автобусах и оплате картой безналичной оплаты, изменится с 19 до 21 рубля, а при приобретении билета за наличный расчет - с 23 до 25 рублей. В наземном электрическом транспорте при оплате проезда картами, стоимость изменится с 18 до 20 рублей, при покупке в салоне – с 20 до 22 рублей.

Стоимость проездных на неограниченное количество поездок в месяц при оплате картами составит: для населения и организаций 900 рублей, а для учащихся на очной форме – 650 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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