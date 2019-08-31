С 1 сентября в Чебоксарах подорожает проезд на пассажирском транспорте
С 1 сентября в Чебоксарах начинают действовать новые тарифы на проезд в городском пассажирском транспорте, сообщили в пресс-службе мэрии Чебоксар.
Так, стоимость проезда при перевозке пассажиров и багажа в автобусах и оплате картой безналичной оплаты, изменится с 19 до 21 рубля, а при приобретении билета за наличный расчет - с 23 до 25 рублей. В наземном электрическом транспорте при оплате проезда картами, стоимость изменится с 18 до 20 рублей, при покупке в салоне – с 20 до 22 рублей.
Стоимость проездных на неограниченное количество поездок в месяц при оплате картами составит: для населения и организаций 900 рублей, а для учащихся на очной форме – 650 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU