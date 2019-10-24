2019-10-24T18:10:32+03:00
Общество

В случае увеличения перемены занятия будут поздно заканчиваться: чиновники от образования в Набережных Челнах объяснили управлении образования объяснили короткий отдых учеников

Ро их заверениям, для детей делают все. чтобы те успели полноценно поесть между уроками [фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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В школе учатся в две смены. так что занятия завершаются довольно поздно.В школе учатся в две смены. так что занятия завершаются довольно поздно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Шум, который подняли пару дней назад в соцсетях родители детей 30-й школы Набережных Челнов, постепенно стихает. Напомним, что родители пожаловались на то, что в учебном заведении слишком короткие перемены и их дети не успевают перекусить.

Впрочем, далеко не все подержали это возмущение. Так, в соцсетях опубликовали расписание занятий, где заметно, что десятиминутная перемена только после первого урока, а дальше перерывы между занятиями длятся 15 минут, а после 4-го урока есть и 20-минутная перемена, так что, по всей вероятности, время на перекус у школьников есть.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

В итоге на все это ответили и в городском управлении образования.

- Проектная мощность СОШ № 30 – 800 человек. На сегодняшний день в школе обучаются 1663 ученика. В случае увеличения перемены учебные занятия будут заканчиваться в позднее вечернее время. Для качественной организации питания и удобства учащихся столы с горячими блюдами накрываются к началу перемены, - пояснил начальник управления Рустем Хузин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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