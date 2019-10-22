2019-10-22T13:12:31+03:00
Общество

"В школу учиться ходят, а не жрать": Учеников оставили без большой перемены на обед

Как итог, дети не успевают поесть, а учителя жалуются на их опоздания [фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Дети жалуются, что не успевают поесть.Дети жалуются, что не успевают поесть.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Очередной скандал назревает в сфере образования. В Набережных Челнах родители школьников жалуются, что их дети не успевают нормально пообедать. Дело в том, что в школе нет большой перемены и детям надо успевать принимать пищу за короткий промежуток времени.

- Узнал недавно, что у моей дочери в школе (8 класс) нет длительной перемены на обед, должны успеть пообедать в обычную перемену, 10 минут. Не успел,твои проблемы, если опаздываешь на урок с обеда, учителя недовольны, некоторые грозятся писать докладные и не пускать на урок, это всё при том, что обеды оплачиваются. Возник вопрос, это только в 30-ой школе, или во всех школах? - задался вопросом отец одной из учениц татарстанского автограда.

Автора сообщения поддержали многие. По их словам, детям нужно время, чтобы нормально питаться:

"Ребёнок должен получать полноценный обед, иначе какая учёба...".

"Работала раньше в лицее (школа) в городе Киров, было две перемены по 20 минут, после 3 и 4 уроков, после 3 урока кушали помладше, после 4 урока старшие классы. Все контролировалось, в столовой были дежурные учителя".

"Целый день учатся,кушать же хочется!".

Были и те, кто не видит проблемы в коротких переменах. 10 минут, по их мнению, вполне достаточно, чтобы покушать:

"В школу вообще то учиться ходят а не жрать!".

"Есть выход из положения, брать покушать с собой, хотя бы яблочко, кефир, булочку какую-то, раз такая сложная ситуация. Выше пишут, что работает школа в 2 смены, и учеников там в 2 раза больше положенного".

"Моя вроде не жалуется. Вообще такой вопрос никогда не поднимался. Другое дело, что родителям жалко денег на своих деток и они отказываются от питания".

Нашелся и комментатор, который рассказал основную причину отсутствия больших перемен. Дело в том, что в школе очень много учеников, которые получают знания в две смены. Чтобы все успевали, перемены сделали короткими:

"Что вас, собственно, не устраивает? То что учеников ругают? Какая разница - что в других школах? Наша школа очень переполнена. Рассчитана на 800, а учатся 1600. Как всех разместить? Администрация создала удобный график для 2 смен. Поесть за 10-15 минут вполне реально. Просто нужно 10 минут не разговаривать с одноклассниками. Да, учителя недовольны, докладными лишь угрожают, но не пишут ведь".

Отметим, что один из жителей Набережных Челнов выложил в сеть расписание занятий, где заметно, что десятиминутная перемена только после первого урока, а дальше перерывы между занятиями длятся 15 минут, а после 4-го урока есть и 20-минутная перемена, так что, по всей вероятности, время на перекус у школьников есть.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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