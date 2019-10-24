2019-10-24T15:30:50+03:00
Общество

Казанский Кремль: О дальнейшем повышении стоимости соципотеки в Татарстане сейчас разговоров не идет

Последний рост цены квадратного метра по этой программе было обсуждено с президентом республики
Алина ГАБДУЛИНА
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Перед последним повышением стоимости соципотеки Минниханов дал поручение провести анализ обоснованности такого ценообразованияПеред последним повышением стоимости соципотеки Минниханов дал поручение провести анализ обоснованности такого ценообразованияФото: Михаил ФРОЛОВ
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Стало известно, что в ближайшее время соципотека в Татарстане повышаться больше не будет. По крайней мере правительство республики этого не обсуждает. Об этом 24 октября журналистам сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова.

О последнем повышении стоимости соципотеки президенту республики Рустаму Минниханову было доложено. Он дал поручение провести анализ обоснованности такого ценообразования. Лишь после этого инициативу одобрят.

Галимова отметила, что при принятии решения власти хотят оставить жилье доступным для категории граждан, которые нуждаются в такой форме соцподдержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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