Соципотечники просили Госжилфонд Татарстана уменьшить процентную ставку, а там решили увеличить стоимость квадратного метра до 42,5 тысяч рублей
В этом году татарстанцам, участвующим в программе социальной ипотеки, на основании изменений федерального законодательство отменили выдачу займов, в том числе и под материнский капитал.
В итоге, по словам людей, стоимость этой ипотеки значительно выросла, и программа потеряла свою социальность, так как банки предоставляют ипотеки на таких же условиях.
А при том, что уровень инфляции опережает уровень зарплаты бюджетников, соципотечники казанского ЖК «Салават купере» попросили Госжилфонд Татарстана снизить процентную ставку, сообщает «Казанский репортер».
К тому же они просят объяснить, как за 15 лет действия программы решался вопрос уменьшения годовых ставок, включаемых в стоимость неоплаченной части квартиры в связи со снижением ключевой ставки ЦБ России.
Но пока в Госжилфонде Татарстана решили увеличить стоимость квадратного метра соципотечного жилья в том самом «Салават купере» - с 32,5 тысяч до 38 тысяч рублей, а при чистовой отделке до 42,5 тысяч.
Таков был ответ на требования подрядчиков, возводящих там жилые дома. Последние, ссылаясь на удорожание стройматериалов и все ту же инфляцию, хотели повысить цену за квадратный метр аж до 46,4 тысячи рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU