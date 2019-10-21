Соципотечники просили Госжилфонд Татарстана уменьшить процентную ставку, а там решили увеличить стоимость квадратного метра до 42,5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:38 2019-10-21T13:38:42+03:00

Застройщики и вовсе требуют поднять стоимость квадратного метра до 46,4 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В частности, участники программы в казанском ЖК «Салават купере» утверждают, что она потеряла свою социальность, так как уже практически уже не отличается от рыночной

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В этом году татарстанцам, участвующим в программе социальной ипотеки, на основании изменений федерального законодательство отменили выдачу займов, в том числе и под материнский капитал.

В итоге, по словам людей, стоимость этой ипотеки значительно выросла, и программа потеряла свою социальность, так как банки предоставляют ипотеки на таких же условиях.

А при том, что уровень инфляции опережает уровень зарплаты бюджетников, соципотечники казанского ЖК «Салават купере» попросили Госжилфонд Татарстана снизить процентную ставку, сообщает «Казанский репортер».

К тому же они просят объяснить, как за 15 лет действия программы решался вопрос уменьшения годовых ставок, включаемых в стоимость неоплаченной части квартиры в связи со снижением ключевой ставки ЦБ России.

Но пока в Госжилфонде Татарстана решили увеличить стоимость квадратного метра соципотечного жилья в том самом «Салават купере» - с 32,5 тысяч до 38 тысяч рублей, а при чистовой отделке до 42,5 тысяч.

Таков был ответ на требования подрядчиков, возводящих там жилые дома. Последние, ссылаясь на удорожание стройматериалов и все ту же инфляцию, хотели повысить цену за квадратный метр аж до 46,4 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU