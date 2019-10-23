В Марий Эл обвиняемый в изнасилованиях дочери свел счеты с жизнью

СЕГОДНЯ 08:13 2019-10-23T08:13:04+03:00

Мужчина все отрицал, пока на "чистую воду" его не вывел полиграф. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Утверждается, что девочка не могла спрятаться от отца даже в интернате

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В суд передали уголовное дело 38-летнего жителя Советского района Марий Эл. Мужчину обвиняли в секс-насилии над его собственной дочерью.

По версии следствия, впервые приставать к ребенку он начал еще осенью 2013 года. Тогда 10-летняя девочка оказала ему активное сопротивление, но он все же сумел совершить над ней "иные действия сексуального характера".

А когда в 2017 году девушка переехала в интернат в Татарстан, то отец навестил ее там, и три дня насиловал. После дочь вернулась домой, где родитель вновь напал на нее и изнасиловал. Четыре акта секс-насилия над подростком отец совершил также и в июне 2019 года.

Несмотря на отказ злоумышленника признать свою вину, его вывел на "чистую воду" полиграф. Под тяжестью улик мужчина признался, но решил свести счеты с жизнью накануне суда, находясь под стражей, сообщили собственные источники "Комсомолки" в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU