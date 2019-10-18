2019-10-18T15:44:27+03:00
Происшествия

Жителя Марий Эл будут судить за изнасилование дочери

Утверждается, что приставать к ней он начал с 2013 года
Лика ИСАЕВА
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По версии следствия, мужчина начал приставать к девочке, когда ей было всего 10 лет.По версии следствия, мужчина начал приставать к девочке, когда ей было всего 10 лет.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Советского района Марий Эл было возбуждено по уголовным статьям: "Покушение на изнасилование несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с использованием ее беспомощного состояния", "Иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней, не достигшей четырнадцатилетнего возраста, с использованием ее беспомощного состояния" и "Изнасилование" – три эпизода.

Как полагает следствие, еще осенью 2013 года мужчина, оставшись наедине со своей 10-летней дочерью, попытался ее изнасиловать. Но девочка оказала ему активное сопротивление. Но отец все же совершил над ней "иные действия сексуального характера".

А в июле 2017 года, когда дочь переехала жить в интернате, расположенный на территории Татарстане, мужчина решил навестить ее. Там он три дня насиловал ребенка. Девочка вернулась домой в августе того же года, где отец вновь изнасиловал ее. Он повторил это еще четыре раза в июне 2019 года.

- Особо важное значение для изобличения обвиняемого в совершении преступлений прошлых лет имело исследование его на полиграфе, - сообщили в пресс-службе СУ СКР Марий Эл - Расследование уголовного дела завершено, все материалы направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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