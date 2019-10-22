Казань признана одним из самых хвастливых городов России

СЕГОДНЯ 16:08 2019-10-22T16:08:24+03:00

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Казань заняла пятую позицию в рейтинге самых хвастливых городов России. Столицу Татарстана обошли Махачкала, Краснодар, Челябинск и Сочи. Всего же в исследовании Zoom Market участвовали 25 городов.

Так, местным жителям задавали по четыре вопроса:

1. Вы часто делитесь своими успехами и достижениями с другими людьми?

2. Вам приятно рассказывать другим о своих достижениях, даже если этим людям они не доступны?

3. Вы любите подчеркивать при общении с другими людьми свои заслуги, успехи и достижения?

4. Вы можете назвать себя хвастливым человеком?

При этом хвастливыми себя признали лишь 1% из 3 тысяч респондентов.

Напомним, ранее жители Казани становили одними из самых высокомерных в России.

ИСТОЧНИК KP.RU