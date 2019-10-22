Казань признана одним из самых хвастливых городов России
Казань заняла пятую позицию в рейтинге самых хвастливых городов России. Столицу Татарстана обошли Махачкала, Краснодар, Челябинск и Сочи. Всего же в исследовании Zoom Market участвовали 25 городов.
Так, местным жителям задавали по четыре вопроса:
1. Вы часто делитесь своими успехами и достижениями с другими людьми?
2. Вам приятно рассказывать другим о своих достижениях, даже если этим людям они не доступны?
3. Вы любите подчеркивать при общении с другими людьми свои заслуги, успехи и достижения?
4. Вы можете назвать себя хвастливым человеком?
При этом хвастливыми себя признали лишь 1% из 3 тысяч респондентов.
Напомним, ранее жители Казани становили одними из самых высокомерных в России.
ИСТОЧНИК KP.RU