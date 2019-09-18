2019-09-18T17:47:06+03:00
Общество

"Мы лучше других": В Казани живут одни из самых высокомерных людей в стране

Жители столицы Татарстана уступили только Воронежу и Санкт-Петербургу
Владимир КРУПСКИЙ
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Казанцы в данном рейтинге опередили даже москвичей.Казанцы в данном рейтинге опередили даже москвичей.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Жители Казани оказались одними из самых высокомерных в России. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Zoom market. Как выяснилось самые высокомерные люди живут в Воронеже. На второй строчке рейтинга - Санкт-Петербург. Тройку лидеров по высокомерию замкнула Казань.

Участникам задавали шесть вопросов: считают ли они себя в чем-то лучше других, легко ли признают свои ошибки, спокойно ли они воспринимают критику, прислушиваются ли они к чужому мнению, могут ли признать, что другие так же умны или умнее их; а также оценивают ли они социальный статус человека. Директор агентства Андрей Штыров уточнил, что при прямом вопросе о том, считает ли себя человек высокомерным, 93 процента респондентов отвечали отрицательно.

Таким образом, жители Казани оказались высокомернее москвичей, которые заняли седьмое место, и соседей из Нижнего Новгорода, которые оказались на 11 строчке рейтинга. Самые же невысокомерные люди проживают в Иваново.

ИСТОЧНИК KP.RU

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