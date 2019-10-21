Учительница заклеила первокласснику рот скотчем: начата доследственная проверка
Историей про то, как в школе №25 Альметьевска учительница во время урока заклеила рот первокласснику скотчем, заинтересовались в СУ СКР Татарстана. Было принято решение провести по этому факту доследсвенную проверку.
- В ближайшее время следователем будут опрошены сотрудники школы, а также очевидцы происшествия, - сообщили по этому поводу в СУ СКР Татарстана. - В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям учителя, а также руководства школы. По результатам будет принято процессуальное решение.
Напомним, сначала мама мальчика не хотела заявлять о произошедшем в правоохранительные органы – хотела решить дело мирно. Но на следующий день после «процедуры» со скотчем, одноклассники ее сыну проткнули щеку карандашом. Далее речь пошла уже о травле мальчика в школе.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»