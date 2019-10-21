2019-10-21T17:52:08+03:00
Происшествия

Учительница заклеила первокласснику рот скотчем: начата доследственная проверка

Сотрудники СУ СКР Татарстана собираются опросить не только сотрудников школы, но и очевидцев произошедшего
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям учителя, а также руководства школы.В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям учителя, а также руководства школы.Фото: Иван ПЕТРОВ
Изменить размер текста:

Историей про то, как в школе №25 Альметьевска учительница во время урока заклеила рот первокласснику скотчем, заинтересовались в СУ СКР Татарстана. Было принято решение провести по этому факту доследсвенную проверку.

- В ближайшее время следователем будут опрошены сотрудники школы, а также очевидцы происшествия, - сообщили по этому поводу в СУ СКР Татарстана. - В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям учителя, а также руководства школы. По результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, сначала мама мальчика не хотела заявлять о произошедшем в правоохранительные органы – хотела решить дело мирно. Но на следующий день после «процедуры» со скотчем, одноклассники ее сыну проткнули щеку карандашом. Далее речь пошла уже о травле мальчика в школе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
23 октября в трех районах Казани трубы проверят с помощью краски
Финалистка шоу "Голос. Дети" Олеся Майшеко из Казани примет участие во Всемирном парамузыкальном фестивале
ВТБ предлагает автомобили марки KIA со скидкой до 11%
В Марий Эл 65-летняя женщина попала под колеса трактора
Лихач, в погоне за которым перевернулось полицейское авто, отправлен под арест на 7 суток
22 октября в Татарстане ожидается сильный ветер и туман
В Йошкар-Оле при столкновении двух легковушек пострадало 4 человека
В Лениногорске открылся офис банка ВТБ
В Новочебоксарске неизвестные подожгли трехкомнатную квартиру
В Йошкар-Оле бульвар Чайвана озеленят за 3 миллиона рублей
22 октября в четырех районах Казани на день отключат свет
«Географический диктант-2019» в Набережных Челнах дошедший до Северного полюса на лыжах Владимир Чуков
21 октября на Казанском пороховом заводе громыхнет порядка 30 выстрелов
В Казани водитель КАМАЗа не захотел сбивать пешехода и протаранил легковушку
В Казани из-за ремонта канализационного коллектора до 31 октября перекрыта улица Ильича
В Казани на 2,2% выросло количество заболевших ОРВИ
Жители Нижнекамска могут сами выбрать хедлайнера концерта в честь 90-летия Николая Лемаева