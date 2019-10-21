Учительница заклеила первокласснику рот скотчем: начата доследственная проверка

СЕГОДНЯ 17:52 2019-10-21T17:52:08+03:00

В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям учителя, а также руководства школы. Фото: Иван ПЕТРОВ

Сотрудники СУ СКР Татарстана собираются опросить не только сотрудников школы, но и очевидцев произошедшего

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Историей про то, как в школе №25 Альметьевска учительница во время урока заклеила рот первокласснику скотчем, заинтересовались в СУ СКР Татарстана. Было принято решение провести по этому факту доследсвенную проверку.

- В ближайшее время следователем будут опрошены сотрудники школы, а также очевидцы происшествия, - сообщили по этому поводу в СУ СКР Татарстана. - В ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям учителя, а также руководства школы. По результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, сначала мама мальчика не хотела заявлять о произошедшем в правоохранительные органы – хотела решить дело мирно. Но на следующий день после «процедуры» со скотчем, одноклассники ее сыну проткнули щеку карандашом. Далее речь пошла уже о травле мальчика в школе.

ИСТОЧНИК KP.RU