"Это уже настоящая травля": Учительница заклеила первокласснику рот скотчем, а школьники проткнули ему щеку карандашом

Очередной скандал в системе образования Татарстана: родители первоклассника из школы №25 города Альметьевска обвинили учительницу в том, что она заклеила рот их сыну скотчем, а на следующий день пыталась скрыть факт ранения этого мальчика. Тем временем родители первоклассников пытаются устроить травлю принципиальных родственников пострадавшего ребенка.

9 октября семилетний сын Ильгиза А. пожаловался вечером маме, что у него болит рот. Днем в школе Динар (имя изменено, ред.) вместе с другими одноклассниками платного 1 "И" класса расшалился. Педагог, как уверяет мальчик, заклеила ему рот, а когда один из одноклассников рассмеялся, то и ему.

Возмущенный отец потребовал от бывшей супруги разобраться, но та, как уверяет Ильгиз, сначала отказалась - хотела решить конфликт миром.

Но на следующий день во время урока одноклассник проткнул острым карандашом щеку Динара. Пару сантиметров выше - и маленький мальчик остался бы без глаза. Как сказала потом учитель маме мальчика: "Крови было много!". Но "скорую" никто не вызывал. Женщина обработала рану перекисью водорода и рассказала обо всем родительнице только тогда, когда та увидела свежую рану на лице сына.

У ребенка появился след на щекеФото: из личного архива героя публикации.

Тут уже и мама поняла, что мирного решения этого вопроса не будет. Если 9 октября после инцидента со скотчем женщине пообещали перевести мальчика в другой класс, то 10 и 11 октября об этом речи уже не шло. Как рассказал "Комсомольской правде - Казань" отец первоклассника Ильгиз, якобы родители этого класса отказались принимать мальчика в коллектив своих детей, и педагог тоже отказалась его учить. В итоге Ильгиз написал заявление в полицию с требованием дать юридическую оценку действиям педагога как по истории со скотчем, так и попытке скрыть факт своего бездействия и оставление в опасности ученика. Ильгиза сразу удалили из родительского чата.

- Экс-жена сначала заявила в полиции, когда ее опрашивали, что она претензий не имеет, но позже, когда на нее начали давить родители одноклассников, а администрация школы не предпринимала никаких мер к урегулированию конфликта, то сама написала заявления в полицию и взяла направление на медицинское освидетельствование Динара, - рассказал "Комсомолке" Ильгиз. - У сына была разрисована парта, и жене приказали ее вымыть. Она отмыла, а когда они вернулись в школу после визита к экспертам, парта была вновь разрисована. Кто-то написал на ней много раз "ЛОХ". Это уже настоящая травля, и в этом необходимо разбираться. Сын рассказал ей, что педагог может всех обозвать тупыми баранами, и так стучать палкой по столу, что она разлеталась вдребезги.

Кроме заявления в полицию Ильгиз написал и в Рособрнадзор России. Но там его заявление переслали для разбирательства в минобраз Татарстана.

- Я пока нахожусь на вахте, далеко от дома, - признался Ильгиз. - Сейчас сына уже перевели в другой класс. Но эта учительница продолжает работать. Нам рассказали, что в школу приезжала уполномоченная по правам детей в Альметьевске. Эту учительницу она поругала, и при всех порекомендовала больше так не делать. Я этот вопрос обязательно доведу до конца - над детьми издеваться нельзя, это уголовное дело. Сын занимается спортом, и мы, и тренер его учит дисциплине. В том, что мой ребенок мог так довести педагога, я сомневаюсь.

Мальчик занимается спортомФото: из личного архива героя публикации.

Эта история в соцгруппе наделала много шуму, и среди гневных комментариев появился комментарий представителя Альметьевского муниципального образования: "По вопросу неправомерных действий учителя СОШ 25 в отношении ребенка, сообщаем, что в настоящее время ведётся проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры".