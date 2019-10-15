2019-10-15T17:01:56+03:00
Общество

Красавица из Набережных Челнов стала финалисткой международного конкурса «Мисс офис – 2019»

29-летняя Анна Рябова работает коммерческим директором в одной из городских компаний
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: missoffice.ruФото: missoffice.ru
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Жительница Набережных Челнов 29-летняя Анна Рябова вошла в тридцатку финалисток международного конкурса красоты «Мисс офис – 2019». В нем принимают участие сотрудницы различных компаний России. Анна работает коммерческим директором.

Финал «Мисс офис – 2019» пройдет в Москве 23 ноября. Участниц будут оценивать модельер Валентин Юдашкин, актер Максим Виторган и директор конкурса Светлана Бобрикова. Девушкам нежно будет показать всю свою грацию, стойкость, спортивную подготовку, харизму и интеллект.

Напомним, в конкурсе изначально принимали участие три представительницы Татарстана. Однако 27-летния сотрудница Департамента казначейства Мифина республики Юлия Усманова и 26-летняя специалист управляющей компании Аделя Валитова не набрали нужного количества голосов в интернет-голосовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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