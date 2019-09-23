2019-09-23T17:19:11+03:00
Общество

Три красавицы из Татарстана поборются за звание «Мисс Офис-2019» и 2 миллиона рублей

Девушки из Казани и Набережных Челнов уже допущены к голосованию на сайте международного конкурса [фото]
Алина ГАБДУЛИНА
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Интернет-голосование продлится с 23 сентября по 13 октября на сайте конкурсаИнтернет-голосование продлится с 23 сентября по 13 октября на сайте конкурса
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В понедельник, 23 сентября, стартовало интернет-голосование за выход в финал ежегодного международного конкурса красоты «Мисс офис-2019». За звание самой красивой и главный приз - 2 миллиона рублей, в этот раз борются сразу три представительницы Татарстана.

26-летняя Аделя Валитова из Казани – специалист правового управления. Девушка ведет здоровый образ жизни, любит путешествовать и мечтает объездить весь мир.

- Каждый день делаю шаг к достижению своих целей и верю, что все получится, - признается Аделя.

Аделя Валитова - специалист правового управления

Аделя Валитова - специалист правового управления

27-летняя Юлия Усачева из Казани – ведущий консультант отдела исполнения программ капитального и текущего ремонта. В свободное от работы время она пишет стихи.

- Я открытый, искренний и самостоятельный человек. Стремлюсь каждый день узнавать для себя что-то новое, - рассказывает Юлия.

Юлия Усачева – ведущий консультант отдела исполнения программ капитального и текущего ремонта

Юлия Усачева – ведущий консультант отдела исполнения программ капитального и текущего ремонта

29-летняя Анна Рябова из Набережных Челнов – коммерческий директор. На новые свершения девушку вдохновляет ее большая и дружная семья, которой она гордится.

- Работе мы отдаем большую часть своей жизни, поэтому она должна приносить радость! И это как раз мой случай, - замечает Анна.

Анна Рябова – коммерческий директор

Анна Рябова – коммерческий директор

Интернет-голосование продлится с 23 сентября по 13 октября. После из 123 полуфиналисток России и ближайшего зарубежья выберут 30 участниц финального шоу. Уже там девушкам предстоит показать свои творческие номера и выступить с дефиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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