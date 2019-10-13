Данные не подтвердились: Сотрудники Роспотребнадзора не нашли антисанитарию в школе, на которую пожаловался ученик

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-13T12:43:26+03:00

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Пару дней назад в социальных сетях появилось видео. На записи один из учеников запечатлел, в каких условиях готовят еду и кормят детей в 170-й школе. На видео ест напитки с мухами, и грязная посуда и повара, работающие без перчаток, и многое другое.

Видео заинтересовались в управлении Роспотребнадзора. В тот же день в школу отправились сотрудники ведомства, но никаких проблем они не обнаружили.

- В ходе обследования МБОУ «Школа №170» помещения обеденного зала чистые, у персонала в достаточном количестве имеются одноразовые перчатки, бракераж готовой продукции проводится своевременно. Дирекцией школы представлены результаты лабораторно-инструментальных исследований безопасности пищевой продукции, проводимых в рамках производственного контроля, - прокомментировали итог проверки в пресс-службе татарстанского Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU