"Лучше бы писать учился, а не Летучую изображал": Ученик из Казани показал полную антисанитарию в школьной столовой

Начиная с начала учебного года казанские чиновники много говорили о модернизации системы школьного питания. Для учеников открывают "рестораны", разрабатывают специальное меню, зовут родителей дегустировать. Вот только, как оказалось, не все так уж гладко в системе школьного питания.

Так, ученик 170-й школы снял на видео, в каких условиях готовят и подают еду в столовой. Снятый материал он опубликовал в соцсетях. Увиденное, конечно, поражает.Тут и напитки с мухами, и грязная посуда и повара, работающие без перчаток, и многое другое.

Пользователи интернета, посмотревшие видео, разделились на два лагеря. Первые были шокированы увиденным.

Школьник снял антисанитарию в учебном заведении.

"Не понимаю, они же не только повара, но и мамы, бабушки, женщины в конце концов, как так можно относиться к детям, одним словом, свиньи откормленные на убой".

"Срочно проверку туда направить! Ребенок молодец, не надо терпеть беспредел!".

Впрочем, были и те, кто встал на сторону сотрудников столовой. По их словам, еще неизвестно,как эти мухи оказались в посуде.

"Тарелки и стол блестят от ламп!? Ощущение что тупенькие школьники решили хайпануть, мушек наловили?".

"Кажется сами подложили этих мух, так аккуратненько лежат".

Отдельно в комментариях отметили и знание автором ролика русского языка. В подписях на видео количество ошибок некоторым пользователям интернета начало глаза резать.

"Лучше бы писать учился, а не Летучую изображал. Это же кошмар! В школе точно преподают русский язык?".

"Видимо в этой школе не преподают Русский язык к тому же".

"Будущая Летучая. Да ладно, нам в булках кнопки попадались канцелярские в школе".

Отметим, что хоть и на ломаном русском языке, но школьник донес до общественности проблемы в школе. Видео же заинтересовались в управлении Роспотребнадзора Татарстана, отправив проверяющего в школу.

"Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан по фактам публикации в СМИ 10.10.2019 о видео в соцсетях об антисанитарии в столовой школы № 170 в Казани начато административное расследование. Специалист Управления выехал на место с обследованием. О результатах расследования Управлением будет сообщено дополнительно", - сообщили в пресс-службе ведомства.