2019-10-03T09:17:24+03:00
Наука

В средние века чума в Европу пришла из Лаишево?

Сенсационное заявление сделали ученые
Ирина ЛЕСКОВА
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Ученые из института Макса Планка провели исследования древних захоронений. Фото http://wikiredia.ru/wikiУченые из института Макса Планка провели исследования древних захоронений. Фото http://wikiredia.ru/wiki
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Сенсационное заявление сделали сотрудники немецкого Института Макса Планка, исследовавшие десять захоронений людей XIV-XVII веков из разных частей Европы, предположительно, скончавшиеся в результате пандемии чумы. Им удалось выделить 34 образца чумных бактерий. И благодаря исследованиям, выяснилось, что самые ранние следы эпидемии обнаружились на территории Поволжья - в городе Лаишево Лаишевского района Татарстана. В одном из древних захоронений в Лаишево ученые выявили штамм Yersinia pestis. По их мнению, этот штамм являлся предком всех исследованных бактерий. Но, тем не менее, от штамма, вызвавшего пандемию "Черная смерть" в Европе, выявленный штамм отличается всего одной мутацией.

Утверждать, что чума в Европу пришла из Лаишево, ученые не спешат. Они считают, что болезнь могла придти на территорию современного Татарстана из Средней Азии. Провести исследование останков из могил XIV-XVII веков на территории среднеазиатских стран пока не удалось.

Вероятно, именно чума и стала причиной гибели людей из поселения времен Золотой Орды на территории Аксубаевского района. Древнее захоронение было обнаружено случайно во время прокладки нефтепровода летом 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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