В средние века чума в Европу пришла из Лаишево?
Сенсационное заявление сделали сотрудники немецкого Института Макса Планка, исследовавшие десять захоронений людей XIV-XVII веков из разных частей Европы, предположительно, скончавшиеся в результате пандемии чумы. Им удалось выделить 34 образца чумных бактерий. И благодаря исследованиям, выяснилось, что самые ранние следы эпидемии обнаружились на территории Поволжья - в городе Лаишево Лаишевского района Татарстана. В одном из древних захоронений в Лаишево ученые выявили штамм Yersinia pestis. По их мнению, этот штамм являлся предком всех исследованных бактерий. Но, тем не менее, от штамма, вызвавшего пандемию "Черная смерть" в Европе, выявленный штамм отличается всего одной мутацией.
Утверждать, что чума в Европу пришла из Лаишево, ученые не спешат. Они считают, что болезнь могла придти на территорию современного Татарстана из Средней Азии. Провести исследование останков из могил XIV-XVII веков на территории среднеазиатских стран пока не удалось.
Вероятно, именно чума и стала причиной гибели людей из поселения времен Золотой Орды на территории Аксубаевского района. Древнее захоронение было обнаружено случайно во время прокладки нефтепровода летом 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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