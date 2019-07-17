В июне этого года возле деревни Старые Киязлы Аксубаевского района Татарстана во время работ по прокладке новой трубы нефтяники наткнулись на человеческие кости, а после еще одни останки. На место вызвали археологов.

Ученые выяснили, что татарстанские нефтяники случайно нашли захоронение времен Золотой Орды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="198" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/720728" frameborder="0"></iframe> В Татарстане нефтяники при прокладке новой трубы нашли захоронение времен Золотой Орды.соцсети

- Большое кладбище, где, по их прогнозам, захоронены останки десятков человек, - рассказали «КП-Казань» в исполкоме Старокиязлинского сельского поселения. - Они раскопали большой участок земли как раз в том месте, где должен проходить нефтепровод. Археологи рассказали, что это останки людей, живших в XIII-XIV веках. Установить точную дату они смогли по обнаруженным в захоронениях мелким предметам – гвоздям и скобам.

Раскопки продолжались с середины июня, и завершатся предположительно в августе. Сейчас местные жители ездят в это поле, где нашли старинное кладбище, как на экскурсию.

- Нам еще в школе рассказывали, что наше село - Старые Киязлы, было основано в 1697 году и называлось Ишметьево, - рассказал «КП-Казань» местный житель Марат. - Теперь, оказывается, что оно намного старше, раз нашли кладбище времен Золотой Орды. Всегда интересно узнать, что же было раньше здесь, на этой земле. Когда говорят - земля предков, получается, говорят именно об этом - о тех, кто задолго до нас жил здесь, в Татарстане.

Раскопки завершатся предположительно в августе.Фото: соцсети

СПРАВКА КП

Село Старые Киязлы было основано около 1697 году. Первоначальное название - Ишметьево.

В начале XX века в селе Старые Киязлы функционировали три мечети, два мектеба, водяная мельница, две крупообдирки, кузница, одна мануфактурная и 11 мелочных лавок. В этот период земельный надел сельской общины составлял 3 398 десятин.