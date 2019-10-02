«До него же невозможно добраться!»: жители Набережных Челнов против переноса катка «Медео» на территорию ипподрома

СЕГОДНЯ 18:14 2019-10-02T18:14:55+03:00

Горожане считают, что до новой ледовой арены будет сложно доехать даже на машине, не говоря уж об общественном транспорте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Их пугает, что ипподром находится на окраине автограда и граничит с лесопарковой зоной

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Накануне стало известно, что один из главных катков Набережных Челнов, который долгие годы заливался на стадионе «Медео», собираются перенести на ипподром. Дело в футбольном поле с легкоатлетическими дорожками, которое строят на стадионе. Администрация города боится, что заливка ледяной арены может испортить дорогое покрытие.

Вот только горожанам эта новость пришлась не по душе.

- Раньше на каток могли добраться все. И взрослые, и дети. Самостоятельно. Родители могли спокойно отпускать детей покататься на коньках, так как каток находился в шаговой доступности. Теперь же это место активного отдыха станет развлечением для избранных, - пишет на соцстранице администрации города Алсу Муллахметова.

Дальше женщина добавляет, что ипподром находится на окраине автограда и граничит с лесопарковой зоной.

-До него же, кроме как на личном авто, почти невозможно добраться. Обратно уехать так же невозможно. Автобусного сообщения нет, - отмечает Алсу.

В комментариях под постом женщину поддержали другие горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU