«До него же невозможно добраться!»: жители Набережных Челнов против переноса катка «Медео» на территорию ипподрома
Накануне стало известно, что один из главных катков Набережных Челнов, который долгие годы заливался на стадионе «Медео», собираются перенести на ипподром. Дело в футбольном поле с легкоатлетическими дорожками, которое строят на стадионе. Администрация города боится, что заливка ледяной арены может испортить дорогое покрытие.
Вот только горожанам эта новость пришлась не по душе.
- Раньше на каток могли добраться все. И взрослые, и дети. Самостоятельно. Родители могли спокойно отпускать детей покататься на коньках, так как каток находился в шаговой доступности. Теперь же это место активного отдыха станет развлечением для избранных, - пишет на соцстранице администрации города Алсу Муллахметова.
Дальше женщина добавляет, что ипподром находится на окраине автограда и граничит с лесопарковой зоной.
-До него же, кроме как на личном авто, почти невозможно добраться. Обратно уехать так же невозможно. Автобусного сообщения нет, - отмечает Алсу.
В комментариях под постом женщину поддержали другие горожане.
ИСТОЧНИК KP.RU