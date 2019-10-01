На месте ипподрома в Набережных Челнах появится новый каток

СЕГОДНЯ 14:22 2019-10-01T14:22:15+03:00

На полюбившейся местным жителям площадке «Медео» же катка не будет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Набережных Челнах уже вовсю идет подготовка к зиме. В частности, уже определено место, где будет обустроен каток для массового посещения горожан. Им стала территория ипподрома. Об этом 1 октября заявил мэр автограда в ходе утреннего объезда по строящимся в городе спортобъектам.

Градоначальник отметил, что на полюбившейся местным жителям площадке «Медео» идет строительство футбольного поля с легкоатлетическими дорожками. Территорию не станут использовать в качестве катка, потому что это может плохо сказаться на его покрытии.

Ипподром же станет идеальным местом для обустройства ледяной арены. Там есть освещение и большая площадь. Размеры катка могут быть увеличены за счет заливки трассы для трековых гонок.

ИСТОЧНИК KP.RU