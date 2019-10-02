2019-10-02T12:10:51+03:00
Общество

Преподаватель биологии из Казани вошел в пятерку лучших учителей России

Позади он оставил 80 участников из разных городов страны
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба министерства образования и науки ТатарстанаФото: пресс-служба министерства образования и науки Татарстана
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Преподаватель биологии из Казани Наиль Мирсаитов вошел в пятерку лучших учителей России в главном педагогическом конкурсе страны. Его конкурентами были 85 участников из разных городов. 10 дней они демонстрировали свое профессиональное мастерство, делились достижениями и планами.

Казанец Наиль Мирсаитов оказался пятым среди лучших учителей. Четвертое место заняла педагог русского языка и литературы из Волгоградской области Лариса Арачашвили, третье – педагог французского языка Марина Зезкова из Питера, второе – географ Павел Красновид из Московской области, первое – учитель химии Вероника Романова из Саратовской обалсти.

- На этом испытания пятерки учителей не закончатся. Призеров ждет последний этап конкурса – "Учитель-лидер". Он включает в себя два испытания: "Публичная лекция" и "Разговор с Министром". А 4-го октября — в профессиональный праздник учителей — в Государственном Кремлевском дворце будет назван абсолютный победитель, - сообщает Минобразования Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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