2019-09-29T12:08:44+03:00
Общество

Преподаватель биологии из Казани вошел в топ-15 лучших учителей России

Он представит Татарстан в суперфинале конкурса
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: пресс-служба министерства образования и науки ТатарстанаФото: пресс-служба министерства образования и науки Татарстана
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Преподаватель биологии из Казани Наиль Мирсаитов вошел в топ-15 лучших учителей России. Теперь он представит Татарстана в суперфинале конкурса.

- Наиль Мирсаитов - преподаватель биологии лицея-интерната №2. В нём он работает шесть лет. Он является выпускником этой же школы, после окончания вуза вернулся в родной лицей-интернат, где преподаёт биологию на английском языке, - сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

В воскресене, 29 сентября, в Грозном состоялась торжественная церемония награждения лауреатов. Среди них был и Наиль Мирсаитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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