Преподаватель биологии из Казани вошел в топ-15 лучших учителей России

СЕГОДНЯ 12:08 2019-09-29T12:08:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Преподаватель биологии из Казани Наиль Мирсаитов вошел в топ-15 лучших учителей России. Теперь он представит Татарстана в суперфинале конкурса.

- Наиль Мирсаитов - преподаватель биологии лицея-интерната №2. В нём он работает шесть лет. Он является выпускником этой же школы, после окончания вуза вернулся в родной лицей-интернат, где преподаёт биологию на английском языке, - сообщает пресс-служба министерства образования и науки республики.

В воскресене, 29 сентября, в Грозном состоялась торжественная церемония награждения лауреатов. Среди них был и Наиль Мирсаитов.

ИСТОЧНИК KP.RU