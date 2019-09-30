Отопительный сезон 2019/2020 в Казани: без тепла пока остаются 12 домов
30 сентября в мэрии Казани на совещании «деловой понедельник» было заявлено, что на данный момент в рамках начавшегося отопительного сезона 2019/2020 в городе без тепла пока остаются 12 многоквартирных домов. Там пока идут работы по его запуску. При этом батареи заработали в 100% казанских соцобектов.
Также было объявлено, что в столице Татарстана более 400 многоквартирных домов получают тепло от децентрализованных источников. Например, индивидуальные квартирные котлы. Так, что там решение о пуске тепла принимается самостоятельно.
Напомним, теплоснабжающие управляющие организации еще в течение двух недель будут заниматься отладкой и регулировкой систем, для полного их перевода в рабочий режим.
ИСТОЧНИК KP.RU
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