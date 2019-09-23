Отопительный сезон 2019/2020 в Казани официально стартует с 24 сентября

СЕГОДНЯ 15:47 2019-09-23T15:48:50+03:00

Начиная с этого вторника и в течение двух последующих недель, коммунальщики будут регулировать и отлаживать работу отопительных систем. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Согласно постановлению Исполкома Казани, в городе отопительный сезон 2019/2020 официально стартует с 24 сентября.

Начиная с этого вторника и в течение двух последующих недель, коммунальщики будут регулировать и отлаживать работу отопительных систем.

Так, в первую очередь тепло появится в медицинских и образовательных учреждениях. Что касается последних, то в большей части их батареи уже заработали – в 93% детских садов и в 83% школ.

Как сообщают в мэрии Казани, горожане по вопросам пуска тепла могут, в том числе, обратиться в местный комитет жилищно-коммунального хозяйства по номерам: (843) 590-96-22, 590-96-23, и в «Открытую Казань» по номеру: (843) 236-41-23.

А также в по указанным номерам «горячих линий».

ИСТОЧНИК KP.RU