2019-09-23T15:48:50+03:00
Общество

Отопительный сезон 2019/2020 в Казани официально стартует с 24 сентября

Соответствующее постановление было подписано в Исполкоме города
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Начиная с этого вторника и в течение двух последующих недель, коммунальщики будут регулировать и отлаживать работу отопительных систем.Начиная с этого вторника и в течение двух последующих недель, коммунальщики будут регулировать и отлаживать работу отопительных систем.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Согласно постановлению Исполкома Казани, в городе отопительный сезон 2019/2020 официально стартует с 24 сентября.

Начиная с этого вторника и в течение двух последующих недель, коммунальщики будут регулировать и отлаживать работу отопительных систем.

Так, в первую очередь тепло появится в медицинских и образовательных учреждениях. Что касается последних, то в большей части их батареи уже заработали – в 93% детских садов и в 83% школ.

Как сообщают в мэрии Казани, горожане по вопросам пуска тепла могут, в том числе, обратиться в местный комитет жилищно-коммунального хозяйства по номерам: (843) 590-96-22, 590-96-23, и в «Открытую Казань» по номеру: (843) 236-41-23.

А также в по указанным номерам «горячих линий».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Казани оглашен приговор пассажиру автобуса, который развратил подростка
В Марий Эл машина «скорой» спровоцировала массовое ДТП
Жителя Йошкар-Олы обвинили в том, что он голыми руками задушил 5-летнего ребенка
Отопительный сезон 2019/2020 в Татарстане: тепло решили пустить в дома уже в 27 районах
ВТБ разместил облигации на ключевую ставку на 3 млрд рублей
Грузовик команды «КАМАЗ-Мастер» попал в аварию на ралли-рейде «Ростов-2019»
24 и 25 сентября в Татарстане на дорогах ожидается гололедица
Почти 20 граммов синтетического наркотика изъяли казанские полицейские у женщины-таксиста
Исполком Казани ищет нового руководителя для комитета физической культуры и спорта
День машиностроителя 2019 в Набережных Челнах: где пройдет праздничный концерт
6 октября беговой сезон-2019 в Казани завершится национальным полумарафоном
Летом 2019-го Дирекция парков и скверов Казани разыграла 53 аукциона на 9,4 миллиона рублей
"Смешанное расстройство учебных навыков": МВД Татарстана прокомментировало нападение 13-летнего школьника на мать первоклассника
В Татарстане спасатели всю ночь искали мужчину с гармонью, который замерзал
«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов
Саммит разведслужб СНГ в Казани: США замечены в переброске членов ИГИЛ* в Афганистан
В Йошкар-Оле 66-летняя пенсионерка на велосипеде спровоцировала ДТП с «Ладой»
Верховный Суд России отменил приговор фельдшеру, обвиненной в смерти задержанного в полиции
В 2019 году средняя зарплата в Марий Эл составила 29,2 тысячи рублей
В Татарстане по время пожара мужчина получил сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки
Йошкар-Ола признана городом с самой доступной эвакуацией авто в России
25 сентября в Чебоксарах завершится подача тепла в жилые дома