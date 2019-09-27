«Отношение к людям, как к скотине!»: жители Авиастроительного района Казани жалуются на неожиданное отключение воды

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-27T14:39:39+03:00

27 сентября в 22.00 в четырех районах города должны отключить воду почти на 30 часов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Перебои в подаче водоснабжения наблюдаются и в других частях города, хотя запланированное массовое отключение должно было состоятся лишь поздно вечером

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Для жителей Казани уже не секрет то, что 27 сентября в 22.00 в четырех районах города массово должны отключить воду почти на 30 часов. Однако в эту пятницу в ряде домов Авиастроительного района она перестала идти из кранов уже днем.

- Воды уже нет! В ЖЭУ говорят, отключил Водоканал, никто нигде не берет трубки, все спрятались. А воду набрать не успели, ни приготовить, ни помыться. Люди вообще еще на работе и ничего не набрали, думали вечером! И никакой информации. Отношение к людям, как к скотине, честное слово! – пишут в соцсетях раздосадованные люди.

В комментариях под гневным постом казанцы начали сообщать о начавшихся раньше заявленного времени перебоях в подаче воды по всему городу:

"Сейчас включили. Тоже все утро воды не было. Московский район"

"На улице Айдарова отключили в 11.30"

"Включили воду уже, расходимся. На 2 часа вырубили, уже паника, апокалипсис, зомби-ленд"

"В Московском отключили горячую и отопление"

Напомним, предстоящее отключение воды по всем заверениям не должно отразиться на отоплении домов.

ИСТОЧНИК KP.RU