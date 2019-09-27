2019-09-27T13:30:38+03:00
Экономика

В Уфе на бизнес-форуме стран ШОС и БРИКС из Казани привезли «космический» чак-чак

Национальную татарскую сладость, побывавшую в стратосфере, презентовали главе Башкирии Радию Хабирову
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mert.tatarstan.ruФото: mert.tatarstan.ru
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Татарстан представил свой презентационный стенд в Уфе на V бизнес-форуме стран ШОС и БРИКС. В столицу Башкирии съехались 2 800 представителей из 31 страны и 52 российских регионов.

Татарстан презентовал производимые бизнесменами чак-чак, фиточай, казылык, масло и сладости.

Так, главе Башкирии Радию Хабирову показали «космический» чак-чак, который побывал в стратосфере и вернулся на землю. Напомним, после эта национальная татарская сладость стала экспонатом казанского Музея чак-чака.

При этом Хабиров во время посещения стенда отметил интерес татарстанской компании по производству фито-чая в закупке лекарственных трав из Башкирии для создания новых сортов продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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