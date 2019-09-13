В это воскресенье чак-чак побывавший в стратосфере передадут в казанский музей

СЕГОДНЯ 14:20 2019-09-13T14:20:45+03:00

На высоту в 30 километров национальную татарскую сладость запустили на специальном летательном аппарате

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В это воскресенье, 15 сентября, в казанском Музее чак-чака состоится церемония передачи национальной татарской сладости, которая побывала в стратосфере.

Этот будущий экспонат создала местный кондитер. Вместе с другими бизнесменами она запустила чак-чак на высоту в 30 километров с помощью специального летательного аппарата, оснащенного GPS-трекером и датчиком температуры.

После удачного приземления 30 августа в День республики-2019 сладость преподнесли президенту Татарстана Рустаму Минниханову. Именно тогда глава региона пообещал передать этот чак-чак в казанский музей.

Церемония состоится в 11.30 в день рождения Музея чак-чака, который открылся пять лет назад. Сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.

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ИСТОЧНИК KP.RU