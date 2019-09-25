Как в Москве: в Казани хотят запустить свою кольцевую железную дорогу

СЕГОДНЯ 18:10 2019-09-25T18:10:33+03:00

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В мэрии столицы Татарстана прошла пресс-конференция, посвященная новому Генплану Казани 2035. Так, на ней заместитель главного архитектора города Тимур Кадыров заявил, что согласно предложенному проекту в будущем будет создана внутренняя железная дорога по примеру Москвы и проектно-изыскательские работы по ее строительству уже идут.

По словам чиновника, для этого в Казани можно использовать уже существующую железнодорожную инфраструктуру - от Аракчино, через Адмиралтейскую слободу, «Вахитово», Новаторов к станции «Казань-1» с закольцеванием на станцию «Казань-2».

- Это позволяет располагать станции на существующих отводах железной дороги, использовать существующую инфраструктуру либо достраивать недостающие пути в полосе отвода железной дороги, - сказал Кадыров.

К слову, казанский проект по созданию своей кольцевой железной дороги уже поддержали в РЖД.

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ИСТОЧНИК KP.RU