Как в Москве: в Казани хотят запустить свою кольцевую железную дорогу
В мэрии столицы Татарстана прошла пресс-конференция, посвященная новому Генплану Казани 2035. Так, на ней заместитель главного архитектора города Тимур Кадыров заявил, что согласно предложенному проекту в будущем будет создана внутренняя железная дорога по примеру Москвы и проектно-изыскательские работы по ее строительству уже идут.
По словам чиновника, для этого в Казани можно использовать уже существующую железнодорожную инфраструктуру - от Аракчино, через Адмиралтейскую слободу, «Вахитово», Новаторов к станции «Казань-1» с закольцеванием на станцию «Казань-2».
- Это позволяет располагать станции на существующих отводах железной дороги, использовать существующую инфраструктуру либо достраивать недостающие пути в полосе отвода железной дороги, - сказал Кадыров.
К слову, казанский проект по созданию своей кольцевой железной дороги уже поддержали в РЖД.
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ИСТОЧНИК KP.RU