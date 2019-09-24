В Казани ожидаются заморозки: последние дни сентября будут аномально холодными

СЕГОДНЯ 13:48 2019-09-24T13:48:30+03:00

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Ночью на 24 сентября в Казани выпал первый снег. Наутро он почти весь растаял. Но как оказалось это только начало. Так, по заверениям профессора КФУ Юрия Переведенцева, последние дни сентября обещают городу аномальные холода.

Из-за прохождения воздушных масс с Арктики в ближайшие дни температурный фон сохранится низким, возможны даже заморозки.

По мнению казанского профессора, на этой неделе столбики термометров в столице Татарстана будут показывать днем от 7 до 8 градусов тепла. Ночью же они будут опускаться до отметки 1-2 градуса выше нуля. И это при том, что климатическая норма для этого времени года - +10.

Однако при всем этом повторение ночного снегопада маловероятно.

ИСТОЧНИК KP.RU