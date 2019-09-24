2019-09-24T11:13:52+03:00
Общество

"Снег выпал сразу в сентябре, на 24 в ночь": Казань за считанные часы засыпало снегом

Город почти полностью окрасился в белый цвет [Фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Люди наблюдали из окон за снегопадом.Люди наблюдали из окон за снегопадом.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
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2019 год, что и говорить, не радует жителей Казани приятной погодой. Зима тянулась до середины апреля, лето выдалось холодным и дождливым, так еще и "бабье лето" прошло как-то незаметно. Логичный итог всех этих погодных аномалий произошел в ночь на 24 сентября. В Казани пошел снег.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Конечно, речь шла о мокром снеге. Однако осадки были настолько обильные, что не успевали таять. Столица Татарстана почти полностью окрасилась в белый цвет. Жители Казани тут же начали фотографировать первый снег и публиковать фотографии в соцсетях.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Подписи под фотографиями гласили: "С первым нежданчиком!", "Сентябрь, ты пьян, иди домой", "Это точно сентябрь?", а кто-то решил перефразировать Пушкина, написав: "зимы ждала, ждала природа, снег выпал сразу в сентябре, на 24 в ночь".

Вот такой вид из окна можно было наблюдать около 7 утра. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Вот такой вид из окна можно было наблюдать около 7 утра.Фото: Владимир КРУПСКИЙ

Отметим, что мокрый снег в столице Татарстана вероятен и ближайшей ночью. Правда спешить доставать из шкафов шубы и занимать очередь в шиномонтаже на переобувку автомобиля, пока рано. По данным синоптиков, уже на следующей неделе в Казани может потеплеть до 13-15 градусов выше нуля.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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