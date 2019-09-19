2019-09-19T17:50:31+03:00
Происшествия

В Чебоксарах с высоты упал и погиб рабочий: возбуждено уголовное дело

Это было сделано по итогам проведенной доследственной проверки
Олег ЛУГОВОЙ
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К установлению всех обстоятельств также привлечены специалисты Госинспекции труда Чувашии.К установлению всех обстоятельств также привлечены специалисты Госинспекции труда Чувашии.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Доследственная проверка по факту гибели рабочего в Чебоксарах, который упал с высоты 17 сентября, завершена. По ее итогам было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, на улице Николаева 20-летний молодой человек при выполнении работ по капремонту трехэтажного здания, находясь на крыше, поскользнулся и сорвался вниз. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

- Это стало возможным в результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей сотрудниками подрядной организации, ответственными за соблюдение правил безопасности при проведении строительных работ, а также вследствие того, что потерпевший не владел сведениями о безопасных методах и последовательности выполнения работ, а также без использования страховочных пояса и троса. Кроме того, трудовые отношения с указанным молодым человеком подрядной организацией надлежащим образом оформлены не были, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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