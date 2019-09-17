В Чебоксарах с высоты упал и погиб рабочий
Несчастный случай произошел в столице Чувашии на улице Николаева. По предварительным данным, во вторник, 17 сентября, сорвался со строительных лесов и упал вниз рабочий. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.
В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи и криминалисты.
Как уже успели установить сотрудники правоохранительных органов, молодой человек вместе с коллегами выполнял работы по облицовке здания. В какой-то момент он оступился и сорвался вниз.
Во время доследственной проверки будет изучен вопрос о соблюдении техники безопасности организацией проводившей работы в здании.
ИСТОЧНИК KP.RU
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