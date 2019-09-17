В Чебоксарах с высоты упал и погиб рабочий

СЕГОДНЯ 11:30 2019-09-17T11:30:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Несчастный случай произошел в столице Чувашии на улице Николаева. По предварительным данным, во вторник, 17 сентября, сорвался со строительных лесов и упал вниз рабочий. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи и криминалисты.

Как уже успели установить сотрудники правоохранительных органов, молодой человек вместе с коллегами выполнял работы по облицовке здания. В какой-то момент он оступился и сорвался вниз.

Во время доследственной проверки будет изучен вопрос о соблюдении техники безопасности организацией проводившей работы в здании.

ИСТОЧНИК KP.RU