2019-09-17T11:30:31+03:00
Происшествия

В Чебоксарах с высоты упал и погиб рабочий

На месте происшествия работают следователи и криминалисты
Лика ИСАЕВА
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Рабочий упал во время облицовки зданияРабочий упал во время облицовки здания
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Несчастный случай произошел в столице Чувашии на улице Николаева. По предварительным данным, во вторник, 17 сентября, сорвался со строительных лесов и упал вниз рабочий. От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи и криминалисты.

Как уже успели установить сотрудники правоохранительных органов, молодой человек вместе с коллегами выполнял работы по облицовке здания. В какой-то момент он оступился и сорвался вниз.

Во время доследственной проверки будет изучен вопрос о соблюдении техники безопасности организацией проводившей работы в здании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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