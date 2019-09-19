Фонд «Ярдэм» подвел итоги проекта «Видеть и слышать сердцем»

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-19T12:22:51+03:00

В нем приняли участие 225 незрячих и слабовидящих из более чем 20 регионов России

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В Казани в шатре благотворительного фонда «Ярдэм» подвели итоги проекта «Видеть и слышать сердцем». Который в 2018 году стал одним из победителей конкурса грантов от Президента России и получил почти 10 миллионов рублей. Всего бюджет проекта составил 22,4 миллиона рублей.

Фото: Из материалов пресс-службы

В итоге в рамках проекта «Видеть и слышать сердцем» с 17 августа по 17 сентября этого года было проведено 5 курсов для 225 незрячих и слабовидящих людей из Самарской, Иркутской, Ставропольской, Ульяновской, Кировской, Оренбургской, Омской, Кемеровской, Томской, Тульской и Калининградской областей, а также из Пермского, Краснодарского и Хабаровского края, Башкортостана, Марий Эл, Удмуртии, Бурятии, Дагестана, Чечни, Татарстана и других регионов России.

Фото: Из материалов пресс-службы

Средства президентского гранта были направлены на обновление компьютеров и программного обеспечения, покупку более продуктивных принтеров для издания литературы для незрячих точечным шрифтом Луи Брайля, на приобретение медицинских препаратов, необходимых для поддержания здоровья реабилитантов, на велосипеды (велотандем), покупку комплектов постельного белья и полотенец для реабилитантов, приобретение видеоаппаратуры, оплату питания реабилитантов.

Также за счет гранта на улицах Казани были установлены баннеры для привлечения внимания общественного внимания к проблеме инвалидов.

- Подводя итоги, мы с уверенностью можем сказать, что все ожидаемые результаты нами были достигнуты: это получение инвалидами знаний и умений для облегчения их жизни, выведение их из депрессивного состояния, социальная интеграция, развитие творческой активности, укрепление физического и психологического здоровья, расширение круга общения, - сообщила директор учебно-реабилитационного центра фонда «Ярдэм» Малика Гельмутдинова.

- Дома мы, например, сидим в четырех стенах. И у нас полный дисбаланс, полная дисгармония. Хочется жить достойно, смириться с нашим недугом. А наша-то душа кричит, она не хочет мириться с этим. Она требует полноценной жизни, чтобы полностью использовать то, что используют полноценные зрячие люди. А сердце-то болит. Болит от того, что нет у нас такой возможности. Просто мы не можем это сделать. А тут, пожалуйста, все для нас. Здесь и психологическая поддержка и моральная, физическая поддержка. У нас появляется просто-напросто стимул жизни и нам хочется дальше жить, - взволновано рассказала участник проекта Гульнур Скударнова из Кемеровской области.

На подведении итогов проекта также выступил и председатель Общественной палаты Анатолий Фомин. По его словам, в Татарстане много благотворительных фондов, но фонд «Ярдэм» уникален.

- Он в последние годы превратился не только в медицинский, но и в образовательный, нравственный центр. Он превратился в школу распространения вашего опыта. Как мы знаем, ваши выходцы теперь на Кавказе, в Ингушетии, в Дагестане и Чечне образуют подобные центры, отметил Фомин.

Фото: Из материалов пресс-службы

ИСТОЧНИК KP.RU