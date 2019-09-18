19 сентября в Казани пассажиров общественного транспорта оставят в неведении

СЕГОДНЯ 16:43 2019-09-18T16:43:40+03:00

На остановках не будут работать информационные табло и это еще не все

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В этот четверг, 19 сентября, в Казани из-за планового отключения электричества горожан на целый день оставят в неведении о времени прибытия на остановку общественного транспорта.

Так, с 7.00 до 20.00 не будут работать расположенные там информационные табло. Но это еще не все. Опять же из-за отключения электричество временно недоступными станут сведения о передвижении, например, автобусов и в соответствующих мобильных приложениях. Сообщает комитет по транспорту Казани.

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ИСТОЧНИК KP.RU