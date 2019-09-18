2019-09-18T12:36:05+03:00
Общество

19 сентября света не будет в шести районах Казани

Отключение электричества связано с плановым ремонтом и техобслуживанием на сетях
Олег ЛУГОВОЙ
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Отключать начнут с 8.00.Отключать начнут с 8.00.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Так, с 8.00 до 17.00 света не будет в Авиастроительном районе: ул.Белинского, 8, 8а, 10, 12, ул.Индустриальная, 9, 11, 11а, 13, 15, ул.Социалистическая, 7, 9, 11, 12/16, ул.Тимирязева, 3, 3а (школа-интернат), ул.Челюскина, 8, 10, 12, 14.

Далее - с 8.30 до 17.00, обесточат дома в Вахитовском районе: ул.Чехова, 4, 6в (поликлиника).

А с 8.00 до 20.00 его не будет в Кировском районе по адресам: ул.Большая, 2, 4, ул.Краснококшайская, 162, 164, ул.Полевая, 24, 28, 30, 36, ул.Серп и Молот, 22, 24, 24а, 26, 28, 31, ул.Фабричная, 4, ул.Чкалова, 1, 7, 7б.

На это же время электричество отключат в Московском районе: ул.Кулахметова, 17, 19, 21, 23.

Кроме того, с 8.00 до 18.00 света не будет в Приволжском районе по адресам: ул.Даурская, ул.Рихарда Зорге 47, 47а, 49, 50, 53, 57/29, 10, ул.Мавлютова, 9, Оренбургский тракт, 2, а также в частных домах, расположенных на улицах: 2-я Отарская, 4-я Отарская, 5-й Ноксинский переулок, 5-я Отарская, 6-й Ноксинский переулок, 6-я Отарская, Дорожная, Заветная, Менделеева, Молдавская, Серле.

Также с 9.00 до 18.00 свет пропадет в Советском районе в доме №13 на улице Айтматова и в поселке Малые Дербышки на улицах: Березовая, Вишневый сад, Услонская, Школьная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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