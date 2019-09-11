2019-09-11T18:40:47+03:00
Экономика

В 2020 году Минфин России не выделит Татарстану ни одного кредита

С дефицитом бюджета придется справляться за счет оптимизации расходов, собирание долгов по налогам и расширения их базы
Олег ЛУГОВОЙ
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По словам премьер-министра республики Алексея Песошина, это вынужденный ход, сделанный по объективным причинам.По словам премьер-министра республики Алексея Песошина, это вынужденный ход, сделанный по объективным причинам.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На заседании Кабмина Татарстана по прогнозам социально-экономического развития и исполнению бюджета премьер-министр республики Алексей Песошин заявил, что у Минфина России в 2020 году в планах нет выделить региону хотя бы один кредит.

По его словам, это вынужденный ход, сделанный по объективным причинам. Так, что с дефицитом бюджета, а он будет, Татарстану придется справляться за счет существующих на месте реальных источников дохода.

Как уточнил Песошин, это должно быть сделано благодаря расширению налогооблагаемой базы, оптимизации статей расходов, а также взысканию долгов по тем же налогам.

Напомним, согласно последним прогнозам налоговые и неналоговые поступления в консолидированный бюджет Татарстана в 2020 год составит 279,1 миллиарда рублей, расходы же, без учета федеральных денег, - 282 миллиарда рублей. Дефицит при этом составит 2,9 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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