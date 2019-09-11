2019-09-11T17:30:39+03:00
Экономика

За 8 месяцев 2019 года в общий бюджет Татарстана поступило 211,6 миллиарда рублей

На основании этого были спрогнозированы доходы республики на будущий и последующие за ним три года
Олег ЛУГОВОЙ
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Судя по прогнозам в последующие года дефицит бюджета республики будет только уменьшаться.Судя по прогнозам в последующие года дефицит бюджета республики будет только уменьшаться.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В эту среду на заседании Кабмина Татарстана по рассмотрению прогноза социально-экономического развития республики на 2020-2024 годы, а также ее консолидированного бюджета на ближайшие три года глава регионального Минфина Радик Гайзатуллин сообщил, за 8 месяцев 2019-го общая казна Татарстана пополнилась на 211,6 миллиарда рублей.

На основании этого были спрогнозированы доходы республики на будущий и последующие за ним три года

Так, налоговые и неналоговые поступления на 2020 год планируются в сумме 279,1 миллиарда рублей, на 2021 год - 287,7 миллиарда, а на 2022 год – 292,7 миллиарда рублей.

Расходы же республиканского бюджета, без учета федеральных денег, в следующем году планируются в размере 282 миллиардов рублей, в 2021 году – 290,5 миллиарда, а в 2022 году – 295,3 миллиарда рублей.

Что же касается прогнозируемого дефицита, то в 2020 году он будет равен 2,9 миллиарда рублей, в 2021 году – 2,8 миллиарда, в 2022 году – 2,6 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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