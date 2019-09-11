Пока в Казани собираются обсудить новые технологии на общественном транспорте, перевозчики требуют повысить стоимость проезда до 40 рублей

СЕГОДНЯ 13:58 2019-09-11T13:58:49+03:00

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В самом лучшем случае будете платить 31 рубль за поездку на автобусе и то если только по карте, а наличными все 40 – пугают казанцев своими требованиями местные перевозчики.

Как они заявили журналистам на пресс-конференции, которая прошла накануне, их предприятия на грани выживания. Одна из причин этого в том, что власти им выплачивают за один проезд каждого льготника всего 18 рублей, когда как полный билет с начала этого года стоит уже 27 рублей.

В итоге, с учетом этого, а также безналичного расчета за поездку в 25 рублей, в среднем перевозчик получает с каждого пассажира всего 22 рубля. Перевозчикам этого мало. По их словам, они были вынуждены поднять зарплату водителям, а также до сих пор рассчитываются по лизингу за автобусы.

Кроме того, по подсчетам казанских перевозчиков, при каждодневном пробеге каждой единицы в 300 километров рентабельная цена проезда для них и вовсе должна составлять 49 рублей.

В этом они ссылаются на Приказ Минтранса России от августа прошлого года, в котором перечислены все условия по установлению начальной цены проезда с перевозчиками. Но они будут учитываться лишь в будущем – через 5 лет.

Тем не менее ряд перевозчиков уже обратился в городской комитет по транспорту, чтобы чиновники, в свою очередь, попросили Госкомитет Татарстана по тарифам пересмотреть стоимость проезда в общественном транспорте учитывая новые правила.

Тем временем, 12 сентября в Казани пройдет международная конференция «Умная» городская мобильность». На ней, в частности, обсудят внедрение новых технологий, в том числе информационных, на городском пассажирском транспорте, а также инфраструктуры на основе технологий канатного метро.

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ИСТОЧНИК KP.RU