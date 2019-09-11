В 2019 году Казань стала городом-миллионником России с самой дорогой коммуналкой

Специалисты Яндекс.Деньги изучили платежи россиян, которые были осуществлены через их сервер с января по август 2019 года, и составили рейтинг городов-миллионников с самыми дорогими жилищно-коммунальными услугами (ЖКУ).

При этом на вершине списка, как ни странно обогнав даже Москву, оказалась Казань.

Так, если в белокаменной средний чек за ЖКУ равен 3 937 рублям, то в столице Татарстана это все 5 970 рублей.

На третьем месте рейтинга городов-миллионников с самой дорогой коммуналкой оказался Екатеринбург с 3 780 рублями, после него идет Новосибирск со средним чеком за ЖКУ на 3 620, а закрывает этот топ Челябинск с 3 482 рублями.

Учитывая все это, лидеры списка – казанцы, видимо, именно поэтому сократили свои расходы на мобильную связь, кабельное телевидение и домашний интернет. Только за последний они стали платить на 12% меньше.