Мэрия Набережных Челнов собирается купить пять трамваев за 135 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:09 2019-09-10T12:09:10+03:00

В вагонах должны быть кондиционеры и USB-разъемы для зарядки мобильных устройств пассажиров

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На сайте госзакупок мэрия Набережных Челнов разместила тендер на покупку пяти новых трамваев. На это местные власти готовы потратить из местного бюджета не более 135 миллионов рублей.

Так, в частности, согласно техзаданию вагоны должны быть жаро- и морозоустойчивы, иметь низкий пол, систему ГЛОНАСС, 12 видеокамер, причем расположенные как внутри, так и снаружи, кондиционеры и восемь USB-разъемов для зарядки мобильных устройств пассажиров.

Электронный аукцион проведут уже 18 сентября. Его победитель должен будет поставить трамваи городу в течении одного месяца после подписания договора.

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ИСТОЧНИК KP.RU