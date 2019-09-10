Мэрия Набережных Челнов собирается купить пять трамваев за 135 миллионов рублей
На сайте госзакупок мэрия Набережных Челнов разместила тендер на покупку пяти новых трамваев. На это местные власти готовы потратить из местного бюджета не более 135 миллионов рублей.
Так, в частности, согласно техзаданию вагоны должны быть жаро- и морозоустойчивы, иметь низкий пол, систему ГЛОНАСС, 12 видеокамер, причем расположенные как внутри, так и снаружи, кондиционеры и восемь USB-разъемов для зарядки мобильных устройств пассажиров.
Электронный аукцион проведут уже 18 сентября. Его победитель должен будет поставить трамваи городу в течении одного месяца после подписания договора.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из-за долгов в 700 миллионов рублей завод КАМАЗ будет вынужден забрать у мэрии Набережных Челнов некогда переданные в лизинг автобусы (подробности)
Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Экономика Татарстана»