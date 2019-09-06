МЧС Татарстана: в День выборов 2019 в республике за безопасностью будут следить 2,5 тысячи сотрудников
Напомним голосование пройдет в это воскресенье, 8 сентября
Речь идет о 2 473 объектах.
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8 сентября в День выборов 2019 в Татарстане на избирательных участках и в территориальных комиссиях за безопасностью будут следить 2 494 сотрудника МЧС республики, сообщили в самом чрезвычайном ведомстве.
Так, в это воскресенье на территории Татарстана 2 811 избирательных участков и 65 территориальных избирательных комиссий, а это 2 473 объекта.
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ИСТОЧНИК KP.RU