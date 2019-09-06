День выборов 2019 в Казани: программа мероприятий и где будет запущен салют

В День выборов 2019, который намечен на 8 сентября, в Казани, для горожан подготовлена программа мероприятий. Начнется она в 14:00 у стадиона «Казань Арена» и завершится там же салютом.

Так, с 14.00 до 18.00 у стадиона пройдут соревнования и показательные выступления скейтеров, а также роллеров, для которых там подготовят специальную экстрим-площадку. Также будет организована зона стритбола, установлены батуты, а аниматоры проведут для детей мастер-классы и игры.

Аниматоры проведут для детей мастер-классы и игры.Фото: Алина НИЗАМОВА

В зоне киберспорта желающие смогут исполнить любимую песню на площадке «Народное караоке», поучаствовать в интерактивах: «танцевальная студия», «гонки на робошарах по лабиринту» и «симулятор музыкальной группы».

Также пройдет импровизированный «Литературный дворик» с мастер-классами, ролевыми чтениями, выступлениями актеров театров Татарстана, работой мобильного библиотечного комплекса. Помимо активностей будут работать выездные точки общепита.

Помимо активностей будут работать выездные точки общепита.Фото: Алина НИЗАМОВА

Концертная программа тоже начнется в 14.00: на сцену выйдут молодежные и кавер-группы. На празднике выступят как татарстанские, так и российские артисты.

Так, в 15.40 выступит Ильсия Бадрутдинова, в 16.10 – Данира Сабирова. В 16.40 на сцену выйдет Гузель Уразова. В 17.30 можно будет услышать ВИА «Волга-Волга».

В 18.00 на сцену выйдет Дана Соколова, в 18.40 - Назима, финалистка телевизионного шоу «Песни», а в 19.20 – казанский рэпер Slame, победитель 2-го сезона шоу. В 20.00 перед казанцами выступит Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы». А в 21.00 группа «Любэ». Завершится концерт в 22.00 праздничным салютом.

Завершится концерт в 22.00 праздничным салютом.Фото: Алина НИЗАМОВА

Кроме того, при наличии бумажного браслета зеленого, белого или красного цветов с надписью «Я проголосовал / Мин тавыш бирдем!» казанцы смогут бесплатно ездить в общественном транспорте в течение всего дня.

А ряд маршрутов наземного транспорта и метрополитен 8 сентября и будут работать до 23.30. Это троллейбус №1, трамвай №5, автобусы №№10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 45, 46, 49, 55, 60, 62, следующие по проспекту Ямашева.

С браслетом казанцы смогут бесплатно ездить в общественном транспорте в течение всего дня.Фото: Алина НИЗАМОВА

А для удобства избирателей, проживающих в жилых массивах, отдаленных от помещений для голосования, 8 сентября организуют бесплатную доставку на избирательные участки. Напомним, 8 сентября в Казани пройдут выборы депутатов Госсовета Татарстана и дополнительные выборы депутатов Казгордумы по Кулагинскому округу №15.