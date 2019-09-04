8 сентября – в День выборов в Госсовет Татарстана казанский общественный транспорт будет работать допоздна

СЕГОДНЯ 18:53 2019-09-04T18:53:31+03:00

Кроме того, для бесплатной доставки избирателей на участки будут дополнительно работать 40 автобусов

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8 сентября – в День выборов в Госсовет Татарстана работа ряда маршрутов общественного транспорта Казани будет продлена до 23.30.

Это связано с проведением соответствующих торжеств на стадионе «Казань Арена».

Так, допоздна будут работать троллейбус №1, трамвай №5, а также автобусы №№10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 45, 46, 49, 55, 60, 62, идущие по проспекту Ямашева

К слову, в этот день все проголосовавшие получат специальные браслеты «Я проголосовал! Мин тавыш бирдем!», предъявив которые в общественном транспорте, они получат бесплатный проезд.

Кроме того, для бесплатной доставки избирателей на участки будут дополнительно работать 40 автобусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU