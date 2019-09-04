2019-09-04T18:53:31+03:00
Общество

8 сентября – в День выборов в Госсовет Татарстана казанский общественный транспорт будет работать допоздна

Кроме того, для бесплатной доставки избирателей на участки будут дополнительно работать 40 автобусов
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

8 сентября – в День выборов в Госсовет Татарстана работа ряда маршрутов общественного транспорта Казани будет продлена до 23.30.

Это связано с проведением соответствующих торжеств на стадионе «Казань Арена».

Так, допоздна будут работать троллейбус №1, трамвай №5, а также автобусы №№10, 10а, 18, 33, 35, 35а, 36, 45, 46, 49, 55, 60, 62, идущие по проспекту Ямашева

К слову, в этот день все проголосовавшие получат специальные браслеты «Я проголосовал! Мин тавыш бирдем!», предъявив которые в общественном транспорте, они получат бесплатный проезд.

Кроме того, для бесплатной доставки избирателей на участки будут дополнительно работать 40 автобусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани автобусы №23 и №56 будут ходить по-новому (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Приволжском федеральном округе меньше всех мусорят именно жители Чувашии
Бил сначала ножом, а потом деревянной доской: в Татарстане скотник за убийство знакомой приговорен к колонии строгого режима
В центре Йошкар-Олы на полтора месяца перекрыли движение транспорта
Фарид Мухаметшин встретился с работниками Казанского авиационного завода им. С. П. Горбунова
5 сентября в Казань прилетает полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров
Татарстанца за убийство пенсионерок приговорили к 24 годам колонии
В Казани автобусы №23 и №56 будут ходить по-новому
Появилось видео, как в Татарстане мать оставляет новорожденного сына в пакете возе супермаркета
В Центральной библиотеке Елабуги состоялось открытие виртуального концертного зала
Осенние сельхозярмарки-2019 в Татарстане начнут работать 14 сентября