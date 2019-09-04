В Казани автобусы №23 и №56 будут ходить по-новому

СЕГОДНЯ 18:05 2019-09-04T18:05:12+03:00

Об этом сообщает городской комитет по транспорту

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В Казани изменилась схема движения автобусов №23 и №56.

Теперь в обратном направлении они будут следовать по улице Давликеевская – улице Борисковская – улице Тульская, а далее по прежним маршрутам, сообщает комитет по транспорту города.

Напомним, из-за строительства новой транспортной развязки в Казани с 5 сентября 2019-го и до 20 августа 2020 года закрывается проезд по Фермскому шоссе на отрезке от дома №11а до улицы Тульская. К слову, ограничения там будут действовать и для пешеходов.

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ИСТОЧНИК KP.RU