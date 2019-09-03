В Казани до 2020 года перекроют движение по Фермскому шоссе
Уже 5 сентября с 10.00 в столице Татарстана из-за строительства новой транспортной развязки перекроют движение машин по Фермскому шоссе. В частности, речь идет об участке от дома №11а до улицы Тульская. При этом это ограничение коснется не только автомобилистов, но пешеходов.
Открыть движение планируется после 20 августа 2020 года. Сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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