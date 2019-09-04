Появилось видео, как в Татарстане мать оставляет новорожденного сына в пакете возе супермаркета
Следователи Татарстана обнародовали видео с камеры наружного наблюдения, которая запечатлела то, как мать оставляет умирать своего новорожденного сына в пакете под стенами супермаркета.
В Татарстане мать оставила новорожденного сына в пакете возе супермаркета.
Напомним, что холодного и кричащего мальчика в полиэтиленовом пакете на цементном фундаменте 3 сентября обнаружил директор супермаркета. Ребенка увезли в Альметьевский перинатальный центр, а стражи порядка бросились на розыск его матери.
Женщину вычислили быстро, ею оказалась 36-летняя продавщица этого же магазина. В отношении ее возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство новорожденного". Выяснилось, что беременность эта была для подозреваемой нежеланной - она изменила супругу, с котором воспитывает двух детей в возрасте восьми и 10 лет. Роды начались на улице, и женщина родила мальчика в ближайших кустах.
- Оторвав пуповину, злоумышленница положила ребенка в пакет, который оставила на заднем дворе супермаркета на бетонном фундаменте, - сообщили в СУ СКР Татарстана.
В ближайшее время будет решен вопрос об избрании для нее меры пресечения в виде домашнего ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU
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