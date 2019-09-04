Татарстанка, подбросившая новорожденного ребенка к магазину, была беременна не от мужа

СЕГОДНЯ 10:17 2019-09-04T10:27:22+03:00

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Собственные источники "КП-Казань" в татарстанском селе Черемшан раскрыли подробности ЧП, которое произошло накануне. Напомним, днем директор местного магазина нашел полиэтиленовый пакет, в котором лежал живой младенец. Его отправили в больницу, правоохранители занялись поисками матери, было возбуждено уголовное дело.

Вскоре женщину нашли. Ею оказалась 36-летняя местная жительница. Как удалось узнать корреспондентам "Комсомолки", она состоит в браке и у нее уже есть двое несовершеннолетних детей. А в 2018 году она начала встречаться с местным жителем и в итоге забеременела от него.

- Почему не сделала аборт, сказать не могу, но то, что она беременная ходила не от мужа, знали все, - сообщила "КП-Казань" Марьям П.(имя изменено - Ред.). - Но никто особенно не интересовался, что будет дальше, ведь и в голову никому не пришло, что она решит вот так избавиться от ребенка. Утром, как обычно, пришла на работу, живот у нее был. А после раз - и нет живота!

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении женщины подбросившей своего новорожденного ребенка меры пресечения на время следствия.

ИСТОЧНИК KP.RU