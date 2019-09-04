2019-09-04T08:54:08+03:00
Происшествия

В Татарстане задержали женщину, подбросившую новорожденного сына к магазину

36-летняя продавщица пыталась скрыть свою беременность от окружающих
Лика ИСАЕВА
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По факту обнаружения ребенка возбуждено уголовное делоПо факту обнаружения ребенка возбуждено уголовное делоФото: Из материалов пресс-службы
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Неожиданную находку сделал директор магазина в селе Черемшан Черемшанского района республики. Рядом со зданием супермаркета он нашел пакет, в котором плакал новорожденный мальчик. На ребенке не было никаких одежд и пеленок, его тело было холодным.

Пока к магазину спешили вызванные полицейские и медики, как сообщил собственный источник, сотрудники магазина перерезали пуповину малышу и поставили скобу, чтобы остановить кровотечение. "Скорая" забрала младенца в Альметьевскую больницу.

Полицейские приступили к поиску женщины, которая родила малыша и попыталась так от него избавиться. СУ СКР Татарстана по факту обнаружение младенца возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство новорожденного".

Оказалось, что мальчика родила 36-летняя продавщица этого супермаркета. Решается вопрос об избрании для нее меры пресечения. Очевидцы рассказали "КП-Казань", что женщина скрывала свою беременность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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